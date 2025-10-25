O que é Plantfun (PLANTFUN)

Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting. 🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting. 🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Plantfun (PLANTFUN) Site oficial

Previsão de preço do Plantfun (em USD)

Quanto valerá Plantfun (PLANTFUN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Plantfun (PLANTFUN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Plantfun.

Confira a previsão de preço de Plantfun agora!

PLANTFUN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Plantfun (PLANTFUN)

Compreender a tokenomics de Plantfun (PLANTFUN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PLANTFUN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Plantfun (PLANTFUN) Quanto vale hoje o Plantfun (PLANTFUN)? O preço ao vivo de PLANTFUN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PLANTFUN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de PLANTFUN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Plantfun? A capitalização de mercado de PLANTFUN é $ 9.01K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PLANTFUN? O fornecimento circulante de PLANTFUN é de 991.43M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PLANTFUN? PLANTFUN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PLANTFUN? PLANTFUN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PLANTFUN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PLANTFUN é -- USD . PLANTFUN vai subir ainda este ano? PLANTFUN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PLANTFUN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Plantfun (PLANTFUN)