Informações de preço de Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00181314$ 0.00181314 $ 0.00181314 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.86% Alteração de Preço (1D) -0.52% Variação de Preço (7d) +0.63% Variação de Preço (7d) +0.63%

O preço em tempo real de Planet Horse V2 (PHORSE) é --. Nas últimas 24 horas, PHORSE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PHORSE é $ 0.00181314, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PHORSE variou +0.86% na última hora, -0.52% nas últimas 24 horas e +0.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Planet Horse V2 (PHORSE)

Capitalização de mercado $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Fornecimento Circulante 300.00M 300.00M 300.00M Fornecimento total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Planet Horse V2 é $ 68.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PHORSE é 300.00M, com um fornecimento total de 300000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 68.13K.