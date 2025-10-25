O que é PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story! Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de PIXTEL (PIXTEL) Site oficial

Previsão de preço do PIXTEL (em USD)

Quanto valerá PIXTEL (PIXTEL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PIXTEL (PIXTEL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PIXTEL.

Confira a previsão de preço de PIXTEL agora!

PIXTEL para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de PIXTEL (PIXTEL)

Compreender a tokenomics de PIXTEL (PIXTEL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PIXTEL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PIXTEL (PIXTEL) Quanto vale hoje o PIXTEL (PIXTEL)? O preço ao vivo de PIXTEL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PIXTEL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de PIXTEL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de PIXTEL? A capitalização de mercado de PIXTEL é $ 25.90K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PIXTEL? O fornecimento circulante de PIXTEL é de 998.53M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PIXTEL? PIXTEL atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PIXTEL? PIXTEL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PIXTEL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PIXTEL é -- USD . PIXTEL vai subir ainda este ano? PIXTEL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PIXTEL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o PIXTEL (PIXTEL)