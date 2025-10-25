Informações de preço de PigeonToken (PIQ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.31% Alteração de Preço (1D) +5.69% Variação de Preço (7d) +6.88% Variação de Preço (7d) +6.88%

O preço em tempo real de PigeonToken (PIQ) é --. Nas últimas 24 horas, PIQ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PIQ é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PIQ variou +1.31% na última hora, +5.69% nas últimas 24 horas e +6.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PigeonToken (PIQ)

Capitalização de mercado $ 36.46K$ 36.46K $ 36.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.46K$ 36.46K $ 36.46K Fornecimento Circulante 15.00B 15.00B 15.00B Fornecimento total 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PigeonToken é $ 36.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PIQ é 15.00B, com um fornecimento total de 15000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.46K.