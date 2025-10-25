O que é PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

Recurso de PickleCharts Token (PCC) Whitepaper Site oficial

PCC para moedas locais

Tokenomics de PickleCharts Token (PCC)

Compreender a tokenomics de PickleCharts Token (PCC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PCC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PickleCharts Token (PCC) Quanto vale hoje o PickleCharts Token (PCC)? O preço ao vivo de PCC em USD é 0.00245247 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PCC para USD? $ 0.00245247 . Confira o O preço atual de PCC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de PickleCharts Token? A capitalização de mercado de PCC é $ 41.11K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PCC? O fornecimento circulante de PCC é de 16.76M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PCC? PCC atingiu um preço máximo histórico de 0.00764956 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PCC? PCC atingiu um preço minímo histórico de 0.00232296 USD . Qual é o volume de negociação de PCC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PCC é -- USD . PCC vai subir ainda este ano? PCC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PCC para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o PickleCharts Token (PCC)