O preço ao vivo de PickleCharts Token hoje é 0.00245247 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PCC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PCC facilmente na MEXC agora.

Preço de PickleCharts Token (PCC)

Preço em tempo real de 1 PCC para USD

$0.00245247
$0.00245247
-2.00%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações.
USD
Gráfico de preço em tempo real de PickleCharts Token (PCC)
Última atualização da página: 2025-10-25 18:04:34 (UTC+8)

Informações de preço de PickleCharts Token (PCC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00244392
$ 0.00244392
Mínimo 24h
$ 0.00252375
$ 0.00252375
Máximo 24h

$ 0.00244392
$ 0.00244392

$ 0.00252375
$ 0.00252375

$ 0.00764956
$ 0.00764956

$ 0.00232296
$ 0.00232296

--

-2.08%

-7.40%

-7.40%

O preço em tempo real de PickleCharts Token (PCC) é $0.00245247. Nas últimas 24 horas, PCC foi negociado entre a mínima de $ 0.00244392 e a máxima de $ 0.00252375, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PCC é $ 0.00764956, enquanto o mais baixo é $ 0.00232296.

Em termos de desempenho de curto prazo, PCC variou -- na última hora, -2.08% nas últimas 24 horas e -7.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PickleCharts Token (PCC)

$ 41.11K
$ 41.11K

--
--

$ 48.47K
$ 48.47K

16.76M
16.76M

19,762,783.07096365
19,762,783.07096365

A capitalização de mercado atual de PickleCharts Token é $ 41.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PCC é 16.76M, com um fornecimento total de 19762783.07096365. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.47K.

Histórico de preços de PickleCharts Token (PCC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de PickleCharts Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de PickleCharts Token em USD foi de $ -0.0005120460.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de PickleCharts Token em USD foi de $ -0.0010399924.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de PickleCharts Token em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-2.08%
30 dias$ -0.0005120460-20.87%
60 dias$ -0.0010399924-42.40%
90 dias$ 0--

O que é PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado.

Previsão de preço do PickleCharts Token (em USD)

Quanto valerá PickleCharts Token (PCC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PickleCharts Token (PCC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PickleCharts Token.

Confira a previsão de preço de PickleCharts Token agora!

PCC para moedas locais

Tokenomics de PickleCharts Token (PCC)

Compreender a tokenomics de PickleCharts Token (PCC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PCC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PickleCharts Token (PCC)

Quanto vale hoje o PickleCharts Token (PCC)?
O preço ao vivo de PCC em USD é 0.00245247 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PCC para USD?
O preço atual de PCC para USD é $ 0.00245247. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PickleCharts Token?
A capitalização de mercado de PCC é $ 41.11K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PCC?
O fornecimento circulante de PCC é de 16.76M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PCC?
PCC atingiu um preço máximo histórico de 0.00764956 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PCC?
PCC atingiu um preço minímo histórico de 0.00232296 USD.
Qual é o volume de negociação de PCC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PCC é -- USD.
PCC vai subir ainda este ano?
PCC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PCC para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:04:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o PickleCharts Token (PCC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

