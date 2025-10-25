O que é Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur. The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030. The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people. It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people. Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity. The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire. Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19. Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds. However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it. Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted: "Whether it's a patient's cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide."

Recurso de Pharmachain AI (PHAI) Whitepaper Site oficial

PHAI para moedas locais

Tokenomics de Pharmachain AI (PHAI)

Compreender a tokenomics de Pharmachain AI (PHAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PHAI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Pharmachain AI (PHAI) Quanto vale hoje o Pharmachain AI (PHAI)? O preço ao vivo de PHAI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PHAI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de PHAI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Pharmachain AI? A capitalização de mercado de PHAI é $ 95.73K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PHAI? O fornecimento circulante de PHAI é de 166.50M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PHAI? PHAI atingiu um preço máximo histórico de 0.00142306 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PHAI? PHAI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PHAI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PHAI é -- USD . PHAI vai subir ainda este ano? PHAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PHAI para uma análise mais detalhada.

