Informações de preço de PepsiCo xStock (PEPX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 151.32 $ 151.32 $ 151.32 Mínimo 24h $ 152.26 $ 152.26 $ 152.26 Máximo 24h Mínimo 24h $ 151.32$ 151.32 $ 151.32 Máximo 24h $ 152.26$ 152.26 $ 152.26 Máximo histórico $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Menor preço $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) +0.14% Variação de Preço (7d) -1.36% Variação de Preço (7d) -1.36%

O preço em tempo real de PepsiCo xStock (PEPX) é $151.8. Nas últimas 24 horas, PEPX foi negociado entre a mínima de $ 151.32 e a máxima de $ 152.26, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PEPX é $ 177.28, enquanto o mais baixo é $ 137.74.

Em termos de desempenho de curto prazo, PEPX variou +0.02% na última hora, +0.14% nas últimas 24 horas e -1.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PepsiCo xStock (PEPX)

Capitalização de mercado $ 171.74K$ 171.74K $ 171.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Fornecimento Circulante 1.13K 1.13K 1.13K Fornecimento total 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

A capitalização de mercado atual de PepsiCo xStock é $ 171.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PEPX é 1.13K, com um fornecimento total de 24118.33789782. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.66M.