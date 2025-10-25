Informações de preço de PePenguin (PENGUIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00100794$ 0.00100794 $ 0.00100794 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -4.57% Alteração de Preço (1D) -44.07% Variação de Preço (7d) -50.14% Variação de Preço (7d) -50.14%

O preço em tempo real de PePenguin (PENGUIN) é --. Nas últimas 24 horas, PENGUIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PENGUIN é $ 0.00100794, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PENGUIN variou -4.57% na última hora, -44.07% nas últimas 24 horas e -50.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PePenguin (PENGUIN)

Capitalização de mercado $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PePenguin é $ 6.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PENGUIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.22K.