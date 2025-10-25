Informações de preço de Penguru (PENGURU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.74% Alteração de Preço (1D) -0.41% Variação de Preço (7d) -28.24% Variação de Preço (7d) -28.24%

O preço em tempo real de Penguru (PENGURU) é --. Nas últimas 24 horas, PENGURU foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PENGURU é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PENGURU variou +0.74% na última hora, -0.41% nas últimas 24 horas e -28.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Penguru (PENGURU)

Capitalização de mercado $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Fornecimento Circulante 850.58M 850.58M 850.58M Fornecimento total 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

A capitalização de mercado atual de Penguru é $ 28.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PENGURU é 850.58M, com um fornecimento total de 850576444.953077. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.67K.