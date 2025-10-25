Informações de preço de penguin wif backpack (WIFBAG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.75% Alteração de Preço (1D) -27.97% Variação de Preço (7d) -50.51% Variação de Preço (7d) -50.51%

O preço em tempo real de penguin wif backpack (WIFBAG) é --. Nas últimas 24 horas, WIFBAG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WIFBAG é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WIFBAG variou +0.75% na última hora, -27.97% nas últimas 24 horas e -50.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de penguin wif backpack (WIFBAG)

Capitalização de mercado $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,854,058.537699 999,854,058.537699 999,854,058.537699

A capitalização de mercado atual de penguin wif backpack é $ 15.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WIFBAG é 999.85M, com um fornecimento total de 999854058.537699. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.75K.