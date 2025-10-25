Informações de preço de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Mínimo 24h $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Máximo 24h $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Máximo histórico $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Menor preço $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +0.01% Variação de Preço (7d) +0.17% Variação de Preço (7d) +0.17%

O preço em tempo real de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) é $1.055. Nas últimas 24 horas, PSTUSDC foi negociado entre a mínima de $ 1.054 e a máxima de $ 1.055, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PSTUSDC é $ 1.055, enquanto o mais baixo é $ 1.032.

Em termos de desempenho de curto prazo, PSTUSDC variou +0.00% na última hora, +0.01% nas últimas 24 horas e +0.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Capitalização de mercado $ 116.47M$ 116.47M $ 116.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.47M$ 116.47M $ 116.47M Fornecimento Circulante 110.41M 110.41M 110.41M Fornecimento total 110,410,130.647637 110,410,130.647637 110,410,130.647637

A capitalização de mercado atual de PayFi Strategy Token USDC é $ 116.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PSTUSDC é 110.41M, com um fornecimento total de 110410130.647637. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.47M.