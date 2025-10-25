Informações de preço de Pay 2 Win (P2W) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) +0.93% Variação de Preço (7d) +0.93%

O preço em tempo real de Pay 2 Win (P2W) é --. Nas últimas 24 horas, P2W foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de P2W é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, P2W variou -- na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e +0.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pay 2 Win (P2W)

Capitalização de mercado $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Fornecimento Circulante 900.00M 900.00M 900.00M Fornecimento total 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pay 2 Win é $ 36.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de P2W é 900.00M, com um fornecimento total de 900000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.98K.