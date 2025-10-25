Informações de preço de Parsona (SONA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00628845$ 0.00628845 $ 0.00628845 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Parsona (SONA) é --. Nas últimas 24 horas, SONA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SONA é $ 0.00628845, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SONA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Parsona (SONA)

Capitalização de mercado $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Fornecimento Circulante 9.50M 9.50M 9.50M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Parsona é $ 4.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SONA é 9.50M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.16K.