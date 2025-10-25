Informações de preço de Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00037137 Máximo 24h $ 0.00044932 Máximo histórico $ 0.00183169 Menor preço $ 0.00035181 Variação de Preço (1h) +1.42% Alteração de Preço (1D) +10.95% Variação de Preço (7d) +7.62%

O preço em tempo real de Paragon Tweaks (PRGN) é $0.00044936. Nas últimas 24 horas, PRGN foi negociado entre a mínima de $ 0.00037137 e a máxima de $ 0.00044932, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PRGN é $ 0.00183169, enquanto o mais baixo é $ 0.00035181.

Em termos de desempenho de curto prazo, PRGN variou +1.42% na última hora, +10.95% nas últimas 24 horas e +7.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Paragon Tweaks (PRGN)

Capitalização de mercado $ 435.16K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 435.16K Fornecimento Circulante 968.48M Fornecimento total 968,482,484.6502876

A capitalização de mercado atual de Paragon Tweaks é $ 435.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PRGN é 968.48M, com um fornecimento total de 968482484.6502876. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 435.16K.