Informações de preço de Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.03509144 $ 0.03509144 $ 0.03509144 Mínimo 24h $ 0.03619771 $ 0.03619771 $ 0.03619771 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.03509144$ 0.03509144 $ 0.03509144 Máximo 24h $ 0.03619771$ 0.03619771 $ 0.03619771 Máximo histórico $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Menor preço $ 0.03211505$ 0.03211505 $ 0.03211505 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) -1.86% Variação de Preço (7d) -3.25% Variação de Preço (7d) -3.25%

O preço em tempo real de Pancake Bunny (BUNNY) é $0.03542442. Nas últimas 24 horas, BUNNY foi negociado entre a mínima de $ 0.03509144 e a máxima de $ 0.03619771, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BUNNY é $ 512.75, enquanto o mais baixo é $ 0.03211505.

Em termos de desempenho de curto prazo, BUNNY variou -0.42% na última hora, -1.86% nas últimas 24 horas e -3.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pancake Bunny (BUNNY)

Capitalização de mercado $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 541.20K$ 541.20K $ 541.20K Fornecimento Circulante 510.23K 510.23K 510.23K Fornecimento total 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

A capitalização de mercado atual de Pancake Bunny é $ 18.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUNNY é 510.23K, com um fornecimento total de 15274247.51454069. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 541.20K.