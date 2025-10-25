O que é Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe's growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon's platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Paimon Stripe SPV Token (STRP) Quanto vale hoje o Paimon Stripe SPV Token (STRP)? O preço ao vivo de STRP em USD é 45.13 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de STRP para USD? $ 45.13 . Confira o O preço atual de STRP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Paimon Stripe SPV Token? A capitalização de mercado de STRP é $ 1.00M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de STRP? O fornecimento circulante de STRP é de 22.22K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STRP? STRP atingiu um preço máximo histórico de 45.55 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STRP? STRP atingiu um preço minímo histórico de 44.89 USD . Qual é o volume de negociação de STRP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STRP é -- USD . STRP vai subir ainda este ano? STRP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STRP para uma análise mais detalhada.

