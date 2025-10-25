Informações de preço de Paddle Finance (PADD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +20.40% Variação de Preço (7d) -9.05% Variação de Preço (7d) -9.05%

O preço em tempo real de Paddle Finance (PADD) é --. Nas últimas 24 horas, PADD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PADD é $ 0.00884559, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PADD variou -0.00% na última hora, +20.40% nas últimas 24 horas e -9.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Paddle Finance (PADD)

Capitalização de mercado $ 70.74K$ 70.74K $ 70.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 573.82K$ 573.82K $ 573.82K Fornecimento Circulante 123.28M 123.28M 123.28M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Paddle Finance é $ 70.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PADD é 123.28M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 573.82K.