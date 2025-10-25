Informações de preço de Ozarus (OZARUS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001053 $ 0.00001053 $ 0.00001053 Mínimo 24h $ 0.00001069 $ 0.00001069 $ 0.00001069 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001053$ 0.00001053 $ 0.00001053 Máximo 24h $ 0.00001069$ 0.00001069 $ 0.00001069 Máximo histórico $ 0.00007982$ 0.00007982 $ 0.00007982 Menor preço $ 0.0000104$ 0.0000104 $ 0.0000104 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.41% Variação de Preço (7d) -15.89% Variação de Preço (7d) -15.89%

O preço em tempo real de Ozarus (OZARUS) é $0.00001066. Nas últimas 24 horas, OZARUS foi negociado entre a mínima de $ 0.00001053 e a máxima de $ 0.00001069, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OZARUS é $ 0.00007982, enquanto o mais baixo é $ 0.0000104.

Em termos de desempenho de curto prazo, OZARUS variou -- na última hora, +0.41% nas últimas 24 horas e -15.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ozarus (OZARUS)

Capitalização de mercado $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,927,099.816677 999,927,099.816677 999,927,099.816677

A capitalização de mercado atual de Ozarus é $ 10.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OZARUS é 999.93M, com um fornecimento total de 999927099.816677. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.66K.