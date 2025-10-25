O que é Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project's purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

Recurso de Ozapay (OZA) Whitepaper Site oficial

OZA para moedas locais

Tokenomics de Ozapay (OZA)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ozapay (OZA) Quanto vale hoje o Ozapay (OZA)? O preço ao vivo de OZA em USD é 0.03373115 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OZA para USD? $ 0.03373115 . Confira o O preço atual de OZA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ozapay? A capitalização de mercado de OZA é $ 25.84M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OZA? O fornecimento circulante de OZA é de 759.59M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OZA? OZA atingiu um preço máximo histórico de 0.04616339 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OZA? OZA atingiu um preço minímo histórico de 0.0155504 USD . Qual é o volume de negociação de OZA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OZA é -- USD . OZA vai subir ainda este ano? OZA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OZA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Ozapay (OZA)