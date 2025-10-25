Informações de preço de OX Labs (OXLABS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000873 $ 0.00000873 $ 0.00000873 Mínimo 24h $ 0.0000090 $ 0.0000090 $ 0.0000090 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000873$ 0.00000873 $ 0.00000873 Máximo 24h $ 0.0000090$ 0.0000090 $ 0.0000090 Máximo histórico $ 0.00035771$ 0.00035771 $ 0.00035771 Menor preço $ 0.00000808$ 0.00000808 $ 0.00000808 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.38% Variação de Preço (7d) +5.09% Variação de Preço (7d) +5.09%

O preço em tempo real de OX Labs (OXLABS) é $0.0000089. Nas últimas 24 horas, OXLABS foi negociado entre a mínima de $ 0.00000873 e a máxima de $ 0.0000090, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OXLABS é $ 0.00035771, enquanto o mais baixo é $ 0.00000808.

Em termos de desempenho de curto prazo, OXLABS variou -- na última hora, -0.38% nas últimas 24 horas e +5.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OX Labs (OXLABS)

Capitalização de mercado $ 8.42K$ 8.42K $ 8.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Fornecimento Circulante 946.48M 946.48M 946.48M Fornecimento total 996,133,064.021374 996,133,064.021374 996,133,064.021374

A capitalização de mercado atual de OX Labs é $ 8.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OXLABS é 946.48M, com um fornecimento total de 996133064.021374. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.86K.