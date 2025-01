O que é Orkan (ORK)

The Orkan ($ORK) is a meta-governance protocol that aims to bootstrap liquidity flow on the Fantom Opera Blockchain. Bond issuance will be used to acquire governance tokens from the projects that employ liquidity gauges and locking mechanisms as exchange incentives. By using a portion of the voting power accrued by the Orkan, the protocol will enable deep liquidity and usage of wrapped BTC assets within Fantom.

