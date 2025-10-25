Informações de preço de Oracle xStock (ORCLX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 299.0 $ 299.0 $ 299.0 Mínimo 24h $ 299.03 $ 299.03 $ 299.03 Máximo 24h Mínimo 24h $ 299.0$ 299.0 $ 299.0 Máximo 24h $ 299.03$ 299.03 $ 299.03 Máximo histórico $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Menor preço $ 278.2$ 278.2 $ 278.2 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.01% Variação de Preço (7d) -2.90% Variação de Preço (7d) -2.90%

O preço em tempo real de Oracle xStock (ORCLX) é $299.03. Nas últimas 24 horas, ORCLX foi negociado entre a mínima de $ 299.0 e a máxima de $ 299.03, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ORCLX é $ 341.33, enquanto o mais baixo é $ 278.2.

Em termos de desempenho de curto prazo, ORCLX variou -- na última hora, +0.01% nas últimas 24 horas e -2.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Oracle xStock (ORCLX)

Capitalização de mercado $ 993.93K$ 993.93K $ 993.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Fornecimento Circulante 3.32K 3.32K 3.32K Fornecimento total 24,218.015254402 24,218.015254402 24,218.015254402

A capitalização de mercado atual de Oracle xStock é $ 993.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORCLX é 3.32K, com um fornecimento total de 24218.015254402. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.24M.