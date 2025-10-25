Informações de preço de Optopia AI (OPAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.10% Alteração de Preço (1D) -1.44% Variação de Preço (7d) +14.33% Variação de Preço (7d) +14.33%

O preço em tempo real de Optopia AI (OPAI) é --. Nas últimas 24 horas, OPAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OPAI é $ 0.00315088, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, OPAI variou +0.10% na última hora, -1.44% nas últimas 24 horas e +14.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Optopia AI (OPAI)

Capitalização de mercado $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K Fornecimento Circulante 6.54B 6.54B 6.54B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Optopia AI é $ 21.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OPAI é 6.54B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.21K.