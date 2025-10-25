O que é OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology. The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Tokenomics de OpenDelta GMCI30 (OG30)

Compreender a tokenomics de OpenDelta GMCI30 (OG30) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OG30 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre OpenDelta GMCI30 (OG30) Quanto vale hoje o OpenDelta GMCI30 (OG30)? O preço ao vivo de OG30 em USD é 0.199996 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OG30 para USD? $ 0.199996 . Confira o O preço atual de OG30 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de OpenDelta GMCI30? A capitalização de mercado de OG30 é $ 188.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OG30? O fornecimento circulante de OG30 é de 940.00K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OG30? OG30 atingiu um preço máximo histórico de 0.258621 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OG30? OG30 atingiu um preço minímo histórico de 0.199645 USD . Qual é o volume de negociação de OG30? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OG30 é -- USD . OG30 vai subir ainda este ano? OG30 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OG30 para uma análise mais detalhada.

