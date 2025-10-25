Informações de preço de OpenAI PreStocks (OPENAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 685.04 $ 685.04 $ 685.04 Mínimo 24h $ 737.52 $ 737.52 $ 737.52 Máximo 24h Mínimo 24h $ 685.04$ 685.04 $ 685.04 Máximo 24h $ 737.52$ 737.52 $ 737.52 Máximo histórico $ 736.69$ 736.69 $ 736.69 Menor preço $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Variação de Preço (1h) +0.43% Alteração de Preço (1D) +7.04% Variação de Preço (7d) +17.53% Variação de Preço (7d) +17.53%

O preço em tempo real de OpenAI PreStocks (OPENAI) é $737.45. Nas últimas 24 horas, OPENAI foi negociado entre a mínima de $ 685.04 e a máxima de $ 737.52, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OPENAI é $ 736.69, enquanto o mais baixo é $ 551.47.

Em termos de desempenho de curto prazo, OPENAI variou +0.43% na última hora, +7.04% nas últimas 24 horas e +17.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OpenAI PreStocks (OPENAI)

Capitalização de mercado $ 582.63K$ 582.63K $ 582.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 582.63K$ 582.63K $ 582.63K Fornecimento Circulante 789.99 789.99 789.99 Fornecimento total 789.989459619 789.989459619 789.989459619

A capitalização de mercado atual de OpenAI PreStocks é $ 582.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OPENAI é 789.99, com um fornecimento total de 789.989459619. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 582.63K.