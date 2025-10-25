O que é Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Onocoy Token (ONO) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Onocoy Token (em USD)

Quanto valerá Onocoy Token (ONO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Onocoy Token (ONO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Onocoy Token.

Confira a previsão de preço de Onocoy Token agora!

ONO para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Onocoy Token (ONO)

Compreender a tokenomics de Onocoy Token (ONO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ONO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Onocoy Token (ONO) Quanto vale hoje o Onocoy Token (ONO)? O preço ao vivo de ONO em USD é 0.0274541 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ONO para USD? $ 0.0274541 . Confira o O preço atual de ONO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Onocoy Token? A capitalização de mercado de ONO é $ 10.97M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ONO? O fornecimento circulante de ONO é de 399.67M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ONO? ONO atingiu um preço máximo histórico de 0.084078 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ONO? ONO atingiu um preço minímo histórico de 0.02166884 USD . Qual é o volume de negociação de ONO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ONO é -- USD . ONO vai subir ainda este ano? ONO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ONO para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Onocoy Token (ONO)