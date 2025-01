O que é One Hundred Million Inu (OHMI)

For the first time in crypto history, $OHMI will lead a direct campaign to achieve a specific crypto market cap goal, all while turning those rewards over to the holders. When the first goal of $100M market cap is achieved, the top 100 holders will receive a tremendously gracious reward -- one that will never be forgotten in this space. Beyond $100M, the rewards will become even more insane.

