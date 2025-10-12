Tokenomics de Onchain Yield Coin (ONYC)
Tokenomics e análise de preços de Onchain Yield Coin (ONYC)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Onchain Yield Coin (ONYC), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Onchain Yield Coin (ONYC)
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
Tokenomics de Onchain Yield Coin (ONYC): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Onchain Yield Coin (ONYC) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens ONYC que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ONYC podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do ONYC, explore o preço em tempo real do token ONYC!
