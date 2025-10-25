O que é Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach. The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve. Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Onchain Yield Coin (ONYC) Quanto vale hoje o Onchain Yield Coin (ONYC)? O preço ao vivo de ONYC em USD é 1.042 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ONYC para USD? $ 1.042 . Confira o O preço atual de ONYC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Onchain Yield Coin? A capitalização de mercado de ONYC é $ 104.20M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ONYC? O fornecimento circulante de ONYC é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ONYC? ONYC atingiu um preço máximo histórico de 1.045 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ONYC? ONYC atingiu um preço minímo histórico de 1.005 USD . Qual é o volume de negociação de ONYC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ONYC é -- USD . ONYC vai subir ainda este ano? ONYC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ONYC para uma análise mais detalhada.

