O que é OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete. $10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier. All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community. OCB is where real traders prove themselves OnChainBattles, it's on the chain. The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window. Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot. Not followers, not likes, just pure, verified profit. Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard. You can be anonymous, but your trades speak louder than your name. If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen. Real rewards, real risk. Winners get paid instantly. No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it. Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record. Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip. The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre OnChain Battles (OCB) Quanto vale hoje o OnChain Battles (OCB)? O preço ao vivo de OCB em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OCB para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de OCB para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de OnChain Battles? A capitalização de mercado de OCB é $ 7.82K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OCB? O fornecimento circulante de OCB é de 50.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OCB? OCB atingiu um preço máximo histórico de 0.00697617 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OCB? OCB atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de OCB? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OCB é -- USD . OCB vai subir ainda este ano? OCB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OCB para uma análise mais detalhada.

