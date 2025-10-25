Informações de preço de Onboarding (ONBOARDING) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00166146 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.88% Variação de Preço (7d) -0.86%

O preço em tempo real de Onboarding (ONBOARDING) é --. Nas últimas 24 horas, ONBOARDING foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ONBOARDING é $ 0.00166146, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ONBOARDING variou -- na última hora, +0.88% nas últimas 24 horas e -0.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Onboarding (ONBOARDING)

Capitalização de mercado $ 7.88K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.88K Fornecimento Circulante 992.94M Fornecimento total 992,936,810.968755

A capitalização de mercado atual de Onboarding é $ 7.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ONBOARDING é 992.94M, com um fornecimento total de 992936810.968755. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.88K.