OKBDOGE is a sincere experiment, a deliberate experiment in complete decentralization, and a game between coin holders and traders. It's both a great retreat and a great entry point. Please enjoy the sparks of this collision. Mechanism: The first fair launch on the entire network. The LP pool automatically flows back to the black hole. 3% tax: 50 million coin holders receive dividends from WOKB. 2% tax: LP pool flows back to the black hole.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre OKBDOGE (OKBDOGE) Quanto vale hoje o OKBDOGE (OKBDOGE)? O preço ao vivo de OKBDOGE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OKBDOGE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de OKBDOGE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de OKBDOGE? A capitalização de mercado de OKBDOGE é $ 58.71K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OKBDOGE? O fornecimento circulante de OKBDOGE é de 210.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OKBDOGE? OKBDOGE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OKBDOGE? OKBDOGE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de OKBDOGE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OKBDOGE é -- USD . OKBDOGE vai subir ainda este ano? OKBDOGE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OKBDOGE para uma análise mais detalhada.

