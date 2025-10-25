Informações de preço de Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002891 Mínimo 24h $ 0.00003066 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.0011025 Menor preço $ 0.00001928 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) +4.08% Variação de Preço (7d) +48.06%

O preço em tempo real de Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) é $0.00003034. Nas últimas 24 horas, DOGEWLFI foi negociado entre a mínima de $ 0.00002891 e a máxima de $ 0.00003066, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOGEWLFI é $ 0.0011025, enquanto o mais baixo é $ 0.00001928.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOGEWLFI variou -0.42% na última hora, +4.08% nas últimas 24 horas e +48.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Capitalização de mercado $ 30.33K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.33K Fornecimento Circulante 999.09M Fornecimento total 999,091,890.826704

A capitalização de mercado atual de Official DogeWLFI Coin é $ 30.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGEWLFI é 999.09M, com um fornecimento total de 999091890.826704. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.33K.