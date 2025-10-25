O que é Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity. These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions. The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Odin Liquidity Network (ODIN) Quanto vale hoje o Odin Liquidity Network (ODIN)? O preço ao vivo de ODIN em USD é 0.00494943 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ODIN para USD? $ 0.00494943 . Confira o O preço atual de ODIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Odin Liquidity Network? A capitalização de mercado de ODIN é $ 927.29K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ODIN? O fornecimento circulante de ODIN é de 187.41M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ODIN? ODIN atingiu um preço máximo histórico de 0.129051 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ODIN? ODIN atingiu um preço minímo histórico de 0.00326052 USD . Qual é o volume de negociação de ODIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ODIN é -- USD . ODIN vai subir ainda este ano? ODIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ODIN para uma análise mais detalhada.

