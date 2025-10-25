Informações de preço de Nyan Heroes (NYAN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00212977 $ 0.00212977 $ 0.00212977 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00212977$ 0.00212977 $ 0.00212977 Máximo histórico $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -44.24% Variação de Preço (7d) -73.41% Variação de Preço (7d) -73.41%

O preço em tempo real de Nyan Heroes (NYAN) é $0.00109857. Nas últimas 24 horas, NYAN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00212977, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NYAN é $ 0.457078, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NYAN variou -0.00% na última hora, -44.24% nas últimas 24 horas e -73.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nyan Heroes (NYAN)

Capitalização de mercado $ 160.77K$ 160.77K $ 160.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Fornecimento Circulante 146.35M 146.35M 146.35M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nyan Heroes é $ 160.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NYAN é 146.35M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.10M.