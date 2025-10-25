Informações de preço de Nyan Cat (NYAN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00280267 Máximo 24h $ 0.00334691 Máximo histórico $ 0.00637036 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -1.58% Alteração de Preço (1D) -9.27% Variação de Preço (7d) -40.31%

O preço em tempo real de Nyan Cat (NYAN) é $0.00300745. Nas últimas 24 horas, NYAN foi negociado entre a mínima de $ 0.00280267 e a máxima de $ 0.00334691, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NYAN é $ 0.00637036, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NYAN variou -1.58% na última hora, -9.27% nas últimas 24 horas e -40.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nyan Cat (NYAN)

Capitalização de mercado $ 3.00M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.00M Fornecimento Circulante 999.98M Fornecimento total 999,979,528.701393

A capitalização de mercado atual de Nyan Cat é $ 3.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NYAN é 999.98M, com um fornecimento total de 999979528.701393. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.00M.