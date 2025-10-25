Informações de preço de Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +3.81% Alteração de Preço (1D) +30.73% Variação de Preço (7d) +52.12% Variação de Preço (7d) +52.12%

O preço em tempo real de Nuwa World by Virtuals (NUWA) é --. Nas últimas 24 horas, NUWA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NUWA é $ 0.00128685, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NUWA variou +3.81% na última hora, +30.73% nas últimas 24 horas e +52.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Capitalização de mercado $ 231.55K$ 231.55K $ 231.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 929.50K$ 929.50K $ 929.50K Fornecimento Circulante 249.11M 249.11M 249.11M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nuwa World by Virtuals é $ 231.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NUWA é 249.11M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 929.50K.