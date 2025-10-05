O preço ao vivo de Nummus Aeternitas hoje é 0.01121673 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NUMMUS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NUMMUS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Nummus Aeternitas hoje é 0.01121673 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NUMMUS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NUMMUS facilmente na MEXC agora.

Preço de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Preço em tempo real de 1 NUMMUS para USD

$0.01121673
$0.01121673$0.01121673
-2.30%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
Gráfico de preço em tempo real de Nummus Aeternitas (NUMMUS)
Informações de preço de Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096
Mínimo 24h
$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397
Máximo 24h

$ 0.01104096
$ 0.01104096$ 0.01104096

$ 0.01160397
$ 0.01160397$ 0.01160397

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804$ 0.00785804

-0.08%

-2.30%

-12.18%

-12.18%

O preço em tempo real de Nummus Aeternitas (NUMMUS) é $0.01121673. Nas últimas 24 horas, NUMMUS foi negociado entre a mínima de $ 0.01104096 e a máxima de $ 0.01160397, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NUMMUS é $ 0.169721, enquanto o mais baixo é $ 0.00785804.

Em termos de desempenho de curto prazo, NUMMUS variou -0.08% na última hora, -2.30% nas últimas 24 horas e -12.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nummus Aeternitas é $ 1.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NUMMUS é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.

Histórico de preços de Nummus Aeternitas (NUMMUS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Nummus Aeternitas em USD foi de $ -0.00026513785466175.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Nummus Aeternitas em USD foi de $ -0.0020397432.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Nummus Aeternitas em USD foi de $ -0.0079154926.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Nummus Aeternitas em USD foi de $ -0.07981161269318863.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00026513785466175-2.30%
30 dias$ -0.0020397432-18.18%
60 dias$ -0.0079154926-70.56%
90 dias$ -0.07981161269318863-87.67%

O que é Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Recurso de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Tokenomics de Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Compreender a tokenomics de Nummus Aeternitas (NUMMUS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NUMMUS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Quanto vale hoje o Nummus Aeternitas (NUMMUS)?
O preço ao vivo de NUMMUS em USD é 0.01121673 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NUMMUS para USD?
O preço atual de NUMMUS para USD é $ 0.01121673. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Nummus Aeternitas?
A capitalização de mercado de NUMMUS é $ 1.12M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NUMMUS?
O fornecimento circulante de NUMMUS é de 100.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NUMMUS?
NUMMUS atingiu um preço máximo histórico de 0.169721 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NUMMUS?
NUMMUS atingiu um preço minímo histórico de 0.00785804 USD.
Qual é o volume de negociação de NUMMUS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NUMMUS é -- USD.
NUMMUS vai subir ainda este ano?
NUMMUS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NUMMUS para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.