Informações de preço de Nostradamus (NOSTRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.074328$ 0.074328 $ 0.074328 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.10% Alteração de Preço (1D) +0.94% Variação de Preço (7d) +0.73% Variação de Preço (7d) +0.73%

O preço em tempo real de Nostradamus (NOSTRA) é --. Nas últimas 24 horas, NOSTRA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NOSTRA é $ 0.074328, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NOSTRA variou -0.10% na última hora, +0.94% nas últimas 24 horas e +0.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nostradamus (NOSTRA)

Capitalização de mercado $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384

A capitalização de mercado atual de Nostradamus é $ 4.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NOSTRA é 10.00M, com um fornecimento total de 9999971.971549384. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.83K.