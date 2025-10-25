Informações de preço de Norexa (NRX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00341215 $ 0.00341215 $ 0.00341215 Mínimo 24h $ 0.00352451 $ 0.00352451 $ 0.00352451 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00341215$ 0.00341215 $ 0.00341215 Máximo 24h $ 0.00352451$ 0.00352451 $ 0.00352451 Máximo histórico $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.82% Variação de Preço (7d) -17.65% Variação de Preço (7d) -17.65%

O preço em tempo real de Norexa (NRX) é $0.00343675. Nas últimas 24 horas, NRX foi negociado entre a mínima de $ 0.00341215 e a máxima de $ 0.00352451, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NRX é $ 0.01244581, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NRX variou -- na última hora, -1.82% nas últimas 24 horas e -17.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Norexa (NRX)

Capitalização de mercado $ 343.68K$ 343.68K $ 343.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 343.68K$ 343.68K $ 343.68K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Norexa é $ 343.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NRX é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 343.68K.