O que é Nomad Exiles (PRIDE)

The Nomad Exiles project is a vivid example of a modern approach to creating gaming metaverses. This is a full-fledged multiplayer online game that brings classic RPG gameplay and advanced lore with many secrets and plot twists to the world of blockchain games. But the game also has a variety of Play-to-Earn mechanics that allow every player to find a way to earn money that they will like: from selling game valuables in the form of NFT to receiving prize tokens for winning PvP battles.

Recurso de Nomad Exiles (PRIDE) Site oficial