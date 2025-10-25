Informações de preço de NOKKI (NOKKI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.0027141 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) +0.36% Variação de Preço (7d) +3.15%

O preço em tempo real de NOKKI (NOKKI) é --. Nas últimas 24 horas, NOKKI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NOKKI é $ 0.0027141, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NOKKI variou -0.42% na última hora, +0.36% nas últimas 24 horas e +3.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de NOKKI (NOKKI)

Capitalização de mercado $ 9.52K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.52K Fornecimento Circulante 999.29M Fornecimento total 999,294,596.299666

A capitalização de mercado atual de NOKKI é $ 9.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NOKKI é 999.29M, com um fornecimento total de 999294596.299666. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.52K.