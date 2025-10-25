O preço ao vivo de NianNian hoje é 0.00363312 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NIANNIAN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NIANNIAN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de NianNian hoje é 0.00363312 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NIANNIAN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NIANNIAN facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 NIANNIAN para USD

$0.00363312
$0.00363312$0.00363312
+20.30%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 15:21:41 (UTC+8)

Informações de preço de NianNian (NIANNIAN) (USD)

O preço em tempo real de NianNian (NIANNIAN) é $0.00363312. Nas últimas 24 horas, NIANNIAN foi negociado entre a mínima de $ 0.00264856 e a máxima de $ 0.00413556, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NIANNIAN é $ 0.00997572, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NIANNIAN variou +0.86% na última hora, +20.34% nas últimas 24 horas e -25.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de NianNian (NIANNIAN)

A capitalização de mercado atual de NianNian é $ 3.40M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NIANNIAN é 936.35M, com um fornecimento total de 936350885.646156. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.40M.

Histórico de preços de NianNian (NIANNIAN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de NianNian em USD foi de $ +0.00061416.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de NianNian em USD foi de $ +0.0010142693.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de NianNian em USD foi de $ +0.0067387545.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de NianNian em USD foi de $ +0.0014933061143183926.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00061416+20.34%
30 dias$ +0.0010142693+27.92%
60 dias$ +0.0067387545+185.48%
90 dias$ +0.0014933061143183926+69.79%

O que é NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre NianNian (NIANNIAN)

Quanto vale hoje o NianNian (NIANNIAN)?
O preço ao vivo de NIANNIAN em USD é 0.00363312 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NIANNIAN para USD?
O preço atual de NIANNIAN para USD é $ 0.00363312. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de NianNian?
A capitalização de mercado de NIANNIAN é $ 3.40M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NIANNIAN?
O fornecimento circulante de NIANNIAN é de 936.35M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NIANNIAN?
NIANNIAN atingiu um preço máximo histórico de 0.00997572 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NIANNIAN?
NIANNIAN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de NIANNIAN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NIANNIAN é -- USD.
NIANNIAN vai subir ainda este ano?
NIANNIAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NIANNIAN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:21:41 (UTC+8)

10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

