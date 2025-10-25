O preço ao vivo de Nia hoje é 0.317877 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NIA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NIA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Nia hoje é 0.317877 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NIA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NIA facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 NIA para USD

$0.317877
$0.317877$0.317877
-1.20%1D

Gráfico de preço em tempo real de Nia (NIA)
Informações de preço de Nia (NIA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.314041
$ 0.314041$ 0.314041
Mínimo 24h
$ 0.324483
$ 0.324483$ 0.324483
Máximo 24h

$ 0.314041
$ 0.314041$ 0.314041

$ 0.324483
$ 0.324483$ 0.324483

$ 0.9085
$ 0.9085$ 0.9085

$ 0.282027
$ 0.282027$ 0.282027

-0.54%

-1.26%

-16.51%

-16.51%

O preço em tempo real de Nia (NIA) é $0.317877. Nas últimas 24 horas, NIA foi negociado entre a mínima de $ 0.314041 e a máxima de $ 0.324483, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NIA é $ 0.9085, enquanto o mais baixo é $ 0.282027.

Em termos de desempenho de curto prazo, NIA variou -0.54% na última hora, -1.26% nas últimas 24 horas e -16.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nia (NIA)

$ 95.76K
$ 95.76K$ 95.76K

--
----

$ 319.19K
$ 319.19K$ 319.19K

300.00K
300.00K 300.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nia é $ 95.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NIA é 300.00K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 319.19K.

Histórico de preços de Nia (NIA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Nia em USD foi de $ -0.0040814355673065.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Nia em USD foi de $ -0.1805848111.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Nia em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Nia em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0040814355673065-1.26%
30 dias$ -0.1805848111-56.80%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Nia (NIA)

SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation.

Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.

Recurso de Nia (NIA)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Nia (em USD)

Quanto valerá Nia (NIA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Nia (NIA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Nia.

Confira a previsão de preço de Nia agora!

NIA para moedas locais

Tokenomics de Nia (NIA)

Compreender a tokenomics de Nia (NIA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NIA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Nia (NIA)

Quanto vale hoje o Nia (NIA)?
O preço ao vivo de NIA em USD é 0.317877 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NIA para USD?
O preço atual de NIA para USD é $ 0.317877. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Nia?
A capitalização de mercado de NIA é $ 95.76K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NIA?
O fornecimento circulante de NIA é de 300.00K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NIA?
NIA atingiu um preço máximo histórico de 0.9085 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NIA?
NIA atingiu um preço minímo histórico de 0.282027 USD.
Qual é o volume de negociação de NIA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NIA é -- USD.
NIA vai subir ainda este ano?
NIA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NIA para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

