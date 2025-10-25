Informações de preço de Nia (NIA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.314041 $ 0.314041 $ 0.314041 Mínimo 24h $ 0.324483 $ 0.324483 $ 0.324483 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.314041$ 0.314041 $ 0.314041 Máximo 24h $ 0.324483$ 0.324483 $ 0.324483 Máximo histórico $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Menor preço $ 0.282027$ 0.282027 $ 0.282027 Variação de Preço (1h) -0.54% Alteração de Preço (1D) -1.26% Variação de Preço (7d) -16.51% Variação de Preço (7d) -16.51%

O preço em tempo real de Nia (NIA) é $0.317877. Nas últimas 24 horas, NIA foi negociado entre a mínima de $ 0.314041 e a máxima de $ 0.324483, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NIA é $ 0.9085, enquanto o mais baixo é $ 0.282027.

Em termos de desempenho de curto prazo, NIA variou -0.54% na última hora, -1.26% nas últimas 24 horas e -16.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nia (NIA)

Capitalização de mercado $ 95.76K$ 95.76K $ 95.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 319.19K$ 319.19K $ 319.19K Fornecimento Circulante 300.00K 300.00K 300.00K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nia é $ 95.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NIA é 300.00K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 319.19K.