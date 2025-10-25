Informações de preço de Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00014525 $ 0.00014525 $ 0.00014525 Mínimo 24h $ 0.0001551 $ 0.0001551 $ 0.0001551 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00014525$ 0.00014525 $ 0.00014525 Máximo 24h $ 0.0001551$ 0.0001551 $ 0.0001551 Máximo histórico $ 0.00056101$ 0.00056101 $ 0.00056101 Menor preço $ 0.00012994$ 0.00012994 $ 0.00012994 Variação de Preço (1h) -3.12% Alteração de Preço (1D) -3.15% Variação de Preço (7d) +7.18% Variação de Preço (7d) +7.18%

O preço em tempo real de Nexgent AI (NEXGENT) é $0.00014962. Nas últimas 24 horas, NEXGENT foi negociado entre a mínima de $ 0.00014525 e a máxima de $ 0.0001551, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEXGENT é $ 0.00056101, enquanto o mais baixo é $ 0.00012994.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEXGENT variou -3.12% na última hora, -3.15% nas últimas 24 horas e +7.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nexgent AI (NEXGENT)

Capitalização de mercado $ 118.80K$ 118.80K $ 118.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.89K$ 143.89K $ 143.89K Fornecimento Circulante 794.00M 794.00M 794.00M Fornecimento total 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

A capitalização de mercado atual de Nexgent AI é $ 118.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEXGENT é 794.00M, com um fornecimento total de 961680372.8780938. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.89K.