O que é NewYork Exchange (NYE)

The New York Exchange Coin is dedicated to use the smart contract feature of the Blockchain technology to raise and enhance investors to see the opportunities present in the stock market and commodities. NYE uses smart contracts and highest technological secure payment integration to facilitate transparent investments and perform all transactions efficiently through distributed processing.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de NewYork Exchange (NYE) Site oficial