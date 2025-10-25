O que é NeverPay (NPAY)

NEVERPAY is a payment platform that lets users "Buy Now, Pay Never" by spending only the yield generated from their staked crypto assets. With NEVERPAY, you no longer need to sell your tokens to shop or pay merchants. Instead, stake your assets, earn interest, and spend the returns directly. It offers instant stablecoin payments, zero transaction fees, and smooth merchant experiences. Designed for the modern crypto user, NEVERPAY unites the worlds of DeFi yield generation and real-time consumer spending, letting you enjoy life without sacrificing your investments. This model creates a financial lifestyle where you grow your portfolio while accessing the products and services you want.

Recurso de NeverPay (NPAY) Site oficial

Previsão de preço do NeverPay (em USD)

Quanto valerá NeverPay (NPAY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NeverPay (NPAY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NeverPay.

Confira a previsão de preço de NeverPay agora!

NPAY para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de NeverPay (NPAY)

Compreender a tokenomics de NeverPay (NPAY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NPAY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre NeverPay (NPAY) Quanto vale hoje o NeverPay (NPAY)? O preço ao vivo de NPAY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NPAY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NPAY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NeverPay? A capitalização de mercado de NPAY é $ 15.18K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NPAY? O fornecimento circulante de NPAY é de 999.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NPAY? NPAY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NPAY? NPAY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NPAY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NPAY é -- USD . NPAY vai subir ainda este ano? NPAY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NPAY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o NeverPay (NPAY)