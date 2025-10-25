Informações de preço de Netflix xStock (NFLXX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1,096.98 $ 1,096.98 $ 1,096.98 Mínimo 24h $ 1,123.39 $ 1,123.39 $ 1,123.39 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1,096.98$ 1,096.98 $ 1,096.98 Máximo 24h $ 1,123.39$ 1,123.39 $ 1,123.39 Máximo histórico $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Menor preço $ 1,096.98$ 1,096.98 $ 1,096.98 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.38% Variação de Preço (7d) -8.55% Variação de Preço (7d) -8.55%

O preço em tempo real de Netflix xStock (NFLXX) é $1,097.7. Nas últimas 24 horas, NFLXX foi negociado entre a mínima de $ 1,096.98 e a máxima de $ 1,123.39, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NFLXX é $ 1,592.14, enquanto o mais baixo é $ 1,096.98.

Em termos de desempenho de curto prazo, NFLXX variou -- na última hora, -1.38% nas últimas 24 horas e -8.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Netflix xStock (NFLXX)

Capitalização de mercado $ 284.44K$ 284.44K $ 284.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.60M$ 23.60M $ 23.60M Fornecimento Circulante 259.12 259.12 259.12 Fornecimento total 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

A capitalização de mercado atual de Netflix xStock é $ 284.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NFLXX é 259.12, com um fornecimento total de 21499.99967815. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.60M.