Informações de preço de Nereus (NRS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0,138293 $ 0,138293 $ 0,138293 Mínimo 24h $ 0,141302 $ 0,141302 $ 0,141302 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0,138293$ 0,138293 $ 0,138293 Máximo 24h $ 0,141302$ 0,141302 $ 0,141302 Máximo histórico $ 0,687331$ 0,687331 $ 0,687331 Menor preço $ 0,088159$ 0,088159 $ 0,088159 Variação de Preço (1h) -%0,84 Alteração de Preço (1D) +%0,05 Variação de Preço (7d) +%3,15 Variação de Preço (7d) +%3,15

O preço em tempo real de Nereus (NRS) é $0,139061. Nas últimas 24 horas, NRS foi negociado entre a mínima de $ 0,138293 e a máxima de $ 0,141302, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NRS é $ 0,687331, enquanto o mais baixo é $ 0,088159.

Em termos de desempenho de curto prazo, NRS variou -%0,84 na última hora, +%0,05 nas últimas 24 horas e +%3,15 nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nereus (NRS)

Capitalização de mercado $ 5,44M$ 5,44M $ 5,44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 139,33M$ 139,33M $ 139,33M Fornecimento Circulante 39,01M 39,01M 39,01M Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de Nereus é $ 5,44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NRS é 39,01M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 139,33M.