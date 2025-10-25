O que é NEMA (NEMA)

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre NEMA (NEMA) Quanto vale hoje o NEMA (NEMA)? O preço ao vivo de NEMA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NEMA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NEMA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NEMA? A capitalização de mercado de NEMA é $ 202.47K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NEMA? O fornecimento circulante de NEMA é de 942.09M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NEMA? NEMA atingiu um preço máximo histórico de 0.00195976 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NEMA? NEMA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NEMA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NEMA é -- USD . NEMA vai subir ainda este ano? NEMA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NEMA para uma análise mais detalhada.

